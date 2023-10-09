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بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى

10/9/2023 2:39:30 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية.











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