رئيس جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة الشارقة

(MENAFN
- Youm7) استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وفد جامعة الشارقة برئاسة د.صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع والدكتورة فاكر الغرايبة - مدير
معهد البحوث للعلوم الإنسانية
والاجتماعية (RIHS) ومدير مركز دراسات الأسرة والطفل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع التعاون الدولى بالجامعة والدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ود.أمانى أسامة عميدة صيدلية والدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ود. محمد الشافعى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتور علاء الدين عبد السلام بكلية الزراعة والدكتور سمر رجب بكلية التربية.
وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك فى مجلات البحث العلمى والتبادل الطلابى وجودة التعليم، حيث أشار الدكتور صلاح طاهر خلال اللقاء إلى عدد من النقاط المضيئة فى تاريخ جامعة الشارقة منذ نشأتها قبل 25 عاما مستعرضاً عدداً من شراكات جامعة الشارقة مع جامعات عالمية منوه إلى تصنيف جامعة الشارقة المتقدم عالمياً.
وأعرب عن حرص إدارة جامعة الشارقة فى عقد وتفعيل عدد من الشراكات مع مختلف كليات جامعة عين شمس العريقة لما لها من ريادة بين الجامعات العربية.
وأعربت الدكتورة غادة فاروق عن ترحيبها بالتعاون مع جامعة الشارقة وخاصة فى المجالات البحثية والأنشطة الطلابية ومجالات صقل وتطوير وتنمية مهارات الطلاب من خلال كليات الجامعة العشرين.
وأشادت بجهود قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ومراكز التميز البحثى بالجامعة والتى تغطى مختلف المجالات منها" مركز مصرى للأبحاث الطبية ومركز أبحاث المياه ومركز الطاقة المستدامة وغيره" من المركز المتميزة التى تهتم بالبحث العلمى بالجامعة. وخلال اللقاء استعرض جميع العمداء نقاط التميز بكلياتهم وسبر التعاون البحثى المرتقب.
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