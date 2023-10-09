رئيس جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة الشارقة

MENAFN - Youm7) استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وفد جامعة الشارقة برئاسة د.صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع والدكتورة فاكر الغرايبة - مديرمعهد البحوث للعلوم الإنسانيةوالاجتماعية (RIHS) ومدير مركز دراسات الأسرة والطفل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع التعاون الدولى بالجامعة والدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ود.أمانى أسامة عميدة صيدلية والدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ود. محمد الشافعى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتور علاء الدين عبد السلام بكلية الزراعة والدكتور سمر رجب بكلية التربية.



وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك فى مجلات البحث العلمى والتبادل الطلابى وجودة التعليم، حيث أشار الدكتور صلاح طاهر خلال اللقاء إلى عدد من النقاط المضيئة فى تاريخ جامعة الشارقة منذ نشأتها قبل 25 عاما مستعرضاً عدداً من شراكات جامعة الشارقة مع جامعات عالمية منوه إلى تصنيف جامعة الشارقة المتقدم عالمياً.

وأعرب عن حرص إدارة جامعة الشارقة فى عقد وتفعيل عدد من الشراكات مع مختلف كليات جامعة عين شمس العريقة لما لها من ريادة بين الجامعات العربية.

وأعربت الدكتورة غادة فاروق عن ترحيبها بالتعاون مع جامعة الشارقة وخاصة فى المجالات البحثية والأنشطة الطلابية ومجالات صقل وتطوير وتنمية مهارات الطلاب من خلال كليات الجامعة العشرين.

وأشادت بجهود قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ومراكز التميز البحثى بالجامعة والتى تغطى مختلف المجالات منها" مركز مصرى للأبحاث الطبية ومركز أبحاث المياه ومركز الطاقة المستدامة وغيره" من المركز المتميزة التى تهتم بالبحث العلمى بالجامعة. وخلال اللقاء استعرض جميع العمداء نقاط التميز بكلياتهم وسبر التعاون البحثى المرتقب.