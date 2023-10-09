ارتباك في المطارات الإسرائيلية نتيجة للوضع الأمني المتدهور

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال"، الناقل الرسمي في إسرائيل، اليوم الاثنين، عدم إجراء أي تغيير في جداول رحلاتها المعلنة حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت الشركة - في بيان صحفي، أوردته وسائل إعلام إسرائيلية - أنه بإمكان المسافرين إلى إسرائيل تقديم مواعيد رحلاتهم للعودة إلى إسرائيل أو مغادرتها قبل يوم 13 أكتوبر الجاري دون سداد أي رسوم وكذلك تجميد رحلاتهم المقررة سلفًا قبل حلول هذا التاريخ.

واعترت حركة الوصول والمغادرة عبر مطار "بن جوريون" الدولي في تل أبيب ومطار "رامون" الدولى جنوب إسرائيل، حالة من الارتباك العام، رغم أنهما مفتوحان أمام الرحلات القادمة والمغادرة لإسرائيل خلافًا لما يتردد عبر تقارير إعلامية غير دقيقة.

وقال مُتحدث باسم الشركة إنها ستسير المزيد من الرحلات الجوية من أجل إعادة جنود الاحتياط إلى إسرائيل للمساعدة في أكبر تعبئة في تاريخ البلاد في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" قبل يومين.

فيما قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن محطة الركاب رقم 3 في مطار "بن جوريون" مفتوحة وتعمل بصورة عادية، غير أنه تم غلق محطة الركاب رقم 1 مؤقتًا.

وكانت شركات طيران عالمية من ضمنها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية قد أعلنتا إلغاء رحلاتهما من وإلى إسرائيل، وأصدرت بريطانيا تحذيرًا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لغير الضرورة، وألغت شركة "ويز" المجرية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب تردي الأوضاع الأمنية.



