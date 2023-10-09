ارتباك في المطارات الإسرائيلية نتيجة للوضع الأمني المتدهور

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال"، الناقل الرسمي في إسرائيل، اليوم الاثنين، عدم إجراء أي تغيير في جداول رحلاتها المعلنة حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وأضافت الشركة - في بيان صحفي، أوردته وسائل إعلام إسرائيلية - أنه بإمكان المسافرين إلى إسرائيل تقديم مواعيد رحلاتهم للعودة إلى إسرائيل أو مغادرتها قبل يوم 13 أكتوبر الجاري دون سداد أي رسوم وكذلك تجميد رحلاتهم المقررة سلفًا قبل حلول هذا التاريخ.
واعترت حركة الوصول والمغادرة عبر مطار "بن جوريون" الدولي في تل أبيب ومطار "رامون" الدولى جنوب إسرائيل، حالة من الارتباك العام، رغم أنهما مفتوحان أمام الرحلات القادمة والمغادرة لإسرائيل خلافًا لما يتردد عبر تقارير إعلامية غير دقيقة.
وقال مُتحدث باسم الشركة إنها ستسير المزيد من الرحلات الجوية من أجل إعادة جنود الاحتياط إلى إسرائيل للمساعدة في أكبر تعبئة في تاريخ البلاد في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" قبل يومين.
فيما قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن محطة الركاب رقم 3 في مطار "بن جوريون" مفتوحة وتعمل بصورة عادية، غير أنه تم غلق محطة الركاب رقم 1 مؤقتًا.
وكانت شركات طيران عالمية من ضمنها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية قد أعلنتا إلغاء رحلاتهما من وإلى إسرائيل، وأصدرت بريطانيا تحذيرًا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لغير الضرورة، وألغت شركة "ويز" المجرية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
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