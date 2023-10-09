مصرع 27 وإصابة 50 على الأقل في أمطار إعصارية على عاصمة الكاميرون

MENAFN - Youm7) لقي 27 كاميرونيًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 50 آخرون من جرّاء الفيضانات الإعصارية المطيرة التي هطلت، اليوم /الإثنين/، بصورة غير مسبوقة على العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأفادت مصادر الإغاثة الكاميرونية إن الأمطار التي أغرقت ياوندي اليوم كانت الأشد وطأة منذ عدة أيام، وصاحبتها اضطرابات مناخية صعبة أسفرت عن عشرات المفقودين.

وقال مدير وكالة الإغاثة الكاميرونية إن فرقا من الجيش والدفاع المدني قد بدأت في سد مخرات مياه الأمطار في الأودية الجبلية لمنع انحدار المياه إلى المناطق المنخفضة وهو ما تسبب حتى الآن في تصدع 30 منزلًا.



