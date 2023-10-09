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الشرطة اليابانية: إصابة 4 أشخاص عقب ملامستهم مادة كيماوية على متن قطار

10/9/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة اليابانية إصابة 4 أشخاص كانوا على متن قطار "توهوكو شينكانسن" الذي يربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة طوكيو، وذلك عقب ملامستهم مادة كيماوية.

وأوضحت الشرطة - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ - إن هناك طفلًا من بين المصابين، مضيفة أن حالة المصابين ليست خطيرة.

ويقوم محققون حاليا باستجواب مالك الحقيبة التي كانت تحوي المادة المزعومة.

وكان مسؤولو إدارة الإطفاء في مدينة "سنداي" قد تلقوا مكالمة من أحد ركاب القطار المتجهة إلى طوكيو للإبلاغ عن إصابة أشخاص بحروق بعد ملامستهم لما يبدو أنه مادة كيماوية.

وذكرت شركة "شرق اليابان للسكك الحديدية" المشغلة للقطار ،أنه تم تفعيل نظام الإخطار في حالات الطوارئ الموجود على متن القطار في حوالي الساعة 11:54 صباحا (بالتوقيت المحلي) أي قبل دقيقتين من الموعد المحدد لوصول القطار لمحطة "سنداي"، حيث أن أفراد طاقم القطار شاهدوا دخانا يتصاعد منه.



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