روسيا تخطط لمواصلة الإمدادات الإنسانية من الحبوب والأسمدة العام المقبل

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا ستواصل تقديم الإمدادات الإنسانية من الحبوب والأسمدة إلى الدول الأكثر احتياجا العام المقبل.

وأضاف لافروف عقب محادثاته مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "سنواصل نشاطنا الإنساني في هذا الاتجاه العام المقبل"، بحسب وكالة /تاس/ الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال القمة الروسية الإفريقية قرار موسكو "بإرسال شحنة كبيرة مجانية من الحبوب كمساعدات إنسانية إلى ست دول إفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف الوزير الروسي أن "هذه هي الدول التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء. وسيتم الانتهاء من هذه الإمدادات بحلول نهاية العام".



