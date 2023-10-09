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الرئيس البيلاروسي: علاقاتها الدبلوماسية مع أوغندا قائمة على الصداقة والثقة

10/9/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تقدير بلاده للعلاقات الدبلوماسية الجيدة مع أوغندا القائمة على الصداقة والثقة.

وقال لوكاشينكو - في رسالة تهنئة بعثها لرئيس أوغندا يوويري موسيفيني؛ بمناسبة يوم الاستقلال الأوغندي، وفقًا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - "إن أوغندا تتمتع بسلطة وتلعب دورًا مهمًا بالقارة الإفريقية، وهو ما يؤكده انتخابها كرئيس لحركة عدم الانحياز".

وأضاف "تقدر بيلاروسيا بشدة علاقاتها الجيدة مع أوغندا القائمة على الصداقة والثقة، والتي حافظ عليها البلدان منذ 25 عاما، حيث أن أوغندا وبيلاروسيا تتشاطران نفس الرأي بشأن القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الحاجة لبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وعدالة".

وأضاف "نحن على استعداد لتوسيع نطاق التعاون، ونشيد بتكثيف الاتصالات ونأمل في زيادتها، ونرحب بمشاركة دوائر الأعمال في الحوار الثنائي"، مؤكدًا رؤيته لآفاق العمل المشترك مع أوغندا بمجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة والتعليم.



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