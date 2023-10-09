الرئيس البيلاروسي: علاقاتها الدبلوماسية مع أوغندا قائمة على الصداقة والثقة

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تقدير بلاده للعلاقات الدبلوماسية الجيدة مع أوغندا القائمة على الصداقة والثقة.
وقال لوكاشينكو - في رسالة تهنئة بعثها لرئيس أوغندا يوويري موسيفيني؛ بمناسبة يوم الاستقلال الأوغندي، وفقًا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - "إن أوغندا تتمتع بسلطة وتلعب دورًا مهمًا بالقارة الإفريقية، وهو ما يؤكده انتخابها كرئيس لحركة عدم الانحياز".
وأضاف "تقدر بيلاروسيا بشدة علاقاتها الجيدة مع أوغندا القائمة على الصداقة والثقة، والتي حافظ عليها البلدان منذ 25 عاما، حيث أن أوغندا وبيلاروسيا تتشاطران نفس الرأي بشأن القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الحاجة لبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وعدالة".
وأضاف "نحن على استعداد لتوسيع نطاق التعاون، ونشيد بتكثيف الاتصالات ونأمل في زيادتها، ونرحب بمشاركة دوائر الأعمال في الحوار الثنائي"، مؤكدًا رؤيته لآفاق العمل المشترك مع أوغندا بمجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة والتعليم.
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