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اتحاد الأقزام يعرض نشاطه على البارالمبية فى اجتماع صناع السعادة

10/9/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الاتحاد المصري لرياضات الأقزام، اجتماعا باللجنة البارالمبية، تحت شعار "صناع السعادة"، مع عدد من قيادات اللجنة، على رأسهم عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة، وإيهاب حسانين عضو اللجنة، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة تنمية المواد باللجنة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الأقزام تحت التأسيس، بحضور علي شعبان رئيس الاتحاد ونهال عنبر نائب الرئيس لعرض نشاط الاتحاد في الفترة المقبلة.
كما حضر الاجتماع عبد الرحمن بركات ومحمد أبوطالب وصفاء أحمد، أعضاء الاتحاد.
وقد بدأ الاجتماع في جو من المحبة والترحيب وتم عرض نشاط الاتحاد للموسم الجديد والذي يبدء اول ديسمبر.
وقدم أعضاء الاتحاد الشكر للجنة البارالمبية على دعمها لرياضات قصار القامة، وأشار الأستاذ علي شعبان إلى أن وجود نهال عنبر إضافة قوية للاتحاد خلال المرحلة القادمة.
وعمل على شعبان خلال الأيام الماضية، على إعداد خطة المنافسات الرياضية لرياضات قصار القامة في الفترة المقبلة، في ضوء سياسة الارتقاء بهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمنافسات على المستوى القاري والعالمي.
وأجرت اللجنة البارالمبية قبل أيام انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الأقزام (الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس) بحضور 13 ناديا، وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان أمين صندوق اللجنة، فى حضور الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.
وفاز كل من: على شعبان رئيسا والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق، وفى العضوية فاز كل من: صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.






















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