اتحاد الأقزام يعرض نشاطه على البارالمبية فى اجتماع صناع السعادة

(MENAFN
- Youm7) عقد الاتحاد المصري لرياضات الأقزام، اجتماعا باللجنة البارالمبية، تحت شعار "صناع السعادة"، مع عدد من قيادات اللجنة، على رأسهم عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة، وإيهاب حسانين عضو اللجنة، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة تنمية المواد باللجنة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الأقزام تحت التأسيس، بحضور علي شعبان رئيس الاتحاد ونهال عنبر نائب الرئيس لعرض نشاط الاتحاد في الفترة المقبلة.
كما حضر الاجتماع عبد الرحمن بركات ومحمد أبوطالب وصفاء أحمد، أعضاء الاتحاد.
وقد بدأ الاجتماع في جو من المحبة والترحيب وتم عرض نشاط الاتحاد للموسم الجديد والذي يبدء اول ديسمبر.
وقدم أعضاء الاتحاد الشكر للجنة البارالمبية على دعمها لرياضات قصار القامة، وأشار الأستاذ علي شعبان إلى أن وجود نهال عنبر إضافة قوية للاتحاد خلال المرحلة القادمة.
وعمل على شعبان خلال الأيام الماضية، على إعداد خطة المنافسات الرياضية لرياضات قصار القامة في الفترة المقبلة، في ضوء سياسة الارتقاء بهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمنافسات على المستوى القاري والعالمي.
وأجرت اللجنة البارالمبية قبل أيام انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الأقزام (الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس) بحضور 13 ناديا، وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان أمين صندوق اللجنة، فى حضور الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.
وفاز كل من: على شعبان رئيسا والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق، وفى العضوية فاز كل من: صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.
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