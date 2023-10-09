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نور الشربينى لـاليوم السابع عن إدراج الاسكواش بالأولمبياد: أحلم بحصد ميدالية لمصر

10/9/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت البطلة المصرية نور الشربيني، بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ، عن سعادتها البالغة بعد توصية لجنة لوس أنجلوس بإدراج رياضة الاسكواش ضمن أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



وقالت الشربيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الحمد لله يوم كلنا كنا بنستناه، ونستحق أن نكون في هذه المرحلة، ونستحق نكون في الأولمبياد، وهذا حلم أي رياضي أن يحصد ميدالية لبلده في الأولمبياد.



وأضافت: أتمنى نكون كلنا موجودين وفي نفس المستوى ونقدر نكسب أكثر من ميدالية، أهنئ كل لاعبي الاسكواش في العالم، وأهنئ المصريين، وإن شاء الله الحلم يتحقق ونحصد ميدالية لمصر.







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