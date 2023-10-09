نور الشربينى لـاليوم السابع عن إدراج الاسكواش بالأولمبياد: أحلم بحصد ميدالية لمصر

نور الشربينى لـاليوم السابع عن إدراج الاسكواش بالأولمبياد: أحلم بحصد ميدالية لمصر
التاريخ
10/9/2023 2:39:22 PM
(MENAFN
- Youm7) أعربت البطلة المصرية نور الشربيني، بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ، عن سعادتها البالغة بعد توصية لجنة لوس أنجلوس بإدراج رياضة الاسكواش ضمن أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وقالت الشربيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الحمد لله يوم كلنا كنا بنستناه، ونستحق أن نكون في هذه المرحلة، ونستحق نكون في الأولمبياد، وهذا حلم أي رياضي أن يحصد ميدالية لبلده في الأولمبياد.
وأضافت: أتمنى نكون كلنا موجودين وفي نفس المستوى ونقدر نكسب أكثر من ميدالية، أهنئ كل لاعبي الاسكواش في العالم، وأهنئ المصريين، وإن شاء الله الحلم يتحقق ونحصد ميدالية لمصر.
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