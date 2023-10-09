قائمة حسين لبيب تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض البرنامج الانتخابى قبل انتخابات الزمالك غدا

(MENAFN
- Youm7) تنظم القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حفلا ومؤتمرا صحفيا غدًا الثلاثاء،
للتعريف بالقائمة وعرض ملامح البرنامج الانتخابي.
ودعت القائمة مجموعة من رموز ومحبى نادى الزمالك، لحضور الحفل والمؤتر الصحفى غدًا.
وفى سياق متصل، قرر مسئولو نادى
الزمالك ، برئاسة عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية، غلق ملعب عبد اللطيف أبورجيلة غدا، الثلاثاء، استعداداً لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الترسانة.
وأكد عماد البنانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر تنفيذ الأعمال للمقر الانتخابي بدءاً من غدٍ الثلاثاء، على أن يتم نقل تدريبات الفريق لحين انتهاء العملية الانتخابية.
MENAFN09102023000132011024ID1107215780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.