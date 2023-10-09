Monday, 09 October 2023 11:09 GMT

قائمة حسين لبيب تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض البرنامج الانتخابى قبل انتخابات الزمالك غدا

10/9/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حفلا ومؤتمرا صحفيا غدًا الثلاثاء،
للتعريف بالقائمة وعرض ملامح البرنامج الانتخابي.



ودعت القائمة مجموعة من رموز ومحبى نادى الزمالك، لحضور الحفل والمؤتر الصحفى غدًا.



وفى سياق متصل، قرر مسئولو نادى
الزمالك ، برئاسة عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية، غلق ملعب عبد اللطيف أبورجيلة غدا، الثلاثاء، استعداداً لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الترسانة.



وأكد عماد البنانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر تنفيذ الأعمال للمقر الانتخابي بدءاً من غدٍ الثلاثاء، على أن يتم نقل تدريبات الفريق لحين انتهاء العملية الانتخابية.







MENAFN09102023000132011024ID1107215780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث