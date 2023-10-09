عاشور والبنا يقودان الـVAR فى مباراتين بدورى السوبر الأفريقى

(MENAFN
- Youm7) اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الثنائى المصرى محمود عاشور
ومحمود البنا،
لقيادة كابينة الـVAR في مباراتى مازيمبى الكونغولى مع الترجى التونسى،
في ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقي، المقرر لها 21 أكتوبر المقبل،
والوداد البيضاوى المغربى مع أنيمبا النيجيري، في إياب ربع النهائي يوم 24 أكتوبر.
مباراة مازيمبى والترجى التونسى يوم 20 أكتوبر، يديرها السودانى محمود إسماعيل- حكم ساحة، ومحمود عاشور- حكم VAR، ومحمود البنا- مساعد VAR.
وفى مباراة الوداد المغربى مع أنيمبا النيجيري المحدد لها 24 أكتوبر، في إياب دور الثمانية لدورى السوبر الأفريقى يديرها الحكم الجابونى إتشو برى- حكم ساحة، ومحمود عاشور- حكم VAR، ومعه محمود البنا مساعد VAR.
وكان مسئولو كاف قد اختاروا الحكم الموريتانى دحان بيدة لإدارة ذهاب مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما الكونغولى ندالا سيدير لقاء 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة.
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