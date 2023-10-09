عاشور والبنا يقودان الـVAR فى مباراتين بدورى السوبر الأفريقى

MENAFN - Youm7) اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الثنائى المصرى محمود عاشورومحمود البنا،لقيادة كابينة الـVAR في مباراتى مازيمبى الكونغولى مع الترجى التونسى،في ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقي، المقرر لها 21 أكتوبر المقبل،والوداد البيضاوى المغربى مع أنيمبا النيجيري، في إياب ربع النهائي يوم 24 أكتوبر.

مباراة مازيمبى والترجى التونسى يوم 20 أكتوبر، يديرها السودانى محمود إسماعيل- حكم ساحة، ومحمود عاشور- حكم VAR، ومحمود البنا- مساعد VAR.

وفى مباراة الوداد المغربى مع أنيمبا النيجيري المحدد لها 24 أكتوبر، في إياب دور الثمانية لدورى السوبر الأفريقى يديرها الحكم الجابونى إتشو برى- حكم ساحة، ومحمود عاشور- حكم VAR، ومعه محمود البنا مساعد VAR.

وكان مسئولو كاف قد اختاروا الحكم الموريتانى دحان بيدة لإدارة ذهاب مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما الكونغولى ندالا سيدير لقاء 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة.