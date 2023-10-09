حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023

(MENAFN
- Youm7)
شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.
بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور
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