حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.

بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور

الكونغولى ندالا حكما لمباراة العودة بين الأهلى وسيمبا فى دورى السوبر الأفريقى







نيدفيد وصلاح محسن يقتربان من الانتظام فى مران الأهلى الجماعى











محمد طارق: الاستقرار سيوفر المال وذوو الهمم على رأس أولوياتنا بالزمالك







هانى شكرى: أخلاقيات مجلس الأهلى تمنعه من التفاوض مع فتوح.. فيديو

فحص طبي جديد على "ضامة" كريم فؤاد لتحديد مدة غيابه عن الأهلي







سموحة: طالبنا اتحاد الكرة بعدم تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء الزمالك