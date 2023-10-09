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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023

10/9/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7)

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.

بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور




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