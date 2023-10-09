وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية يلتقي رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الإثنين رئيس ونواب رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك في العاصمة سراييفو.
وذكر مجلس الأمة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المطيري أكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ورفع مستوى حجم التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية من خلال تنشيط الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين.
وأضاف أن دولة الكويت تأمل من الجانب البوسني تذليل العقبات أمام تملك الكويتيين بصفة مباشرة للعقارات في البوسنة بدلا من إنشاء الشركات المسجلة المعمول به حاليا مبينا أن تعديل هذه التشريعات من شأنها زيادة حجم المستثمرين من الكويت وارتفاع أعداد السياح الذين يفضلون الاستملاك والاستقرار لمدد طويلة خارج البلاد خاصة مع تزايد عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.
من جانبه أكد النائب الدكتور عادل الدمخي حرص لجنة الصداقة الكويتية البوسنية على إيجاد تواصل فعال بين الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين وتذليل كافة العقبات أمامها مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار الكويتية تبحث دائما عن الفرص الحقيقية للاستثمار والمضمونة حول العالم حيث يقع على عاتق الجانب البوسني تسويق مشاريعه الكبرى بالشكل المأمول.
من جهته قال النائب الدكتور فلاح الهاجري إن العلاقة بين السياحة والاستثمار "طردية" وإن تذليل العقبات أمام تملك الكويتيين للعقارات والمزارع في البوسنة من شأنه خلق فرص استثمارية أمام القطاع الخاص الكويتي للدخول إلى السوق البوسنية.
بدوره أشاد سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع لزيادة أواصر التعاون بين الجانبين على كافة المستويات والصعد مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات مرضية.
بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة البوسني زدرافكو مارينكوفيتش عن الأمل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبلوغه مستويات أفضل.
وأضاف أن بلاده مهتمة في مجال صناعة الأخشاب والأثاث وإنتاج المواد الغذائية والتي تصدر غالبا إلى دول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده أمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
من جهته بين نائب رئيس الغرفة فيكوسلاف فوكوفيتش أن بلاده عضو في اتحاد دول غرب البلقان ولديها تجارة حرة بين هذه البلدان وهو ما يفتح المجال للجهات الكويتية للاستثمار ليس في البوسنة فحسب إنما "مع 20 مليون شخص مقيم في بلدان المنظمة".
وأضاف أن 70 في المئة من صادرات البوسنة تذهب إلى الاتحاد الأوروبي فيما 40 في المئة من الصناعة البوسنية في مجال الحديد والكهرباء والصناعات العسكرية.
بدوره أشار نائب رئيس الغرفة أحمد أغرليتش إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال الكويتيين في البوسنة لافتا إلى أن "لا يوجد سيارة في أوروبا إلا وبها قطعة مصنعة في البوسنة والهرسك حيث يوجد العديد من مصانع قطع غيار السيارات والكيبل وصناعة الحديد".
وشارك في اللقاء أعضاء وفد مجموعة الصداقة الكويتية النائب الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري والسكرتير ثالث في السفارة سارة الحسيني فيما ترأس اللقاء عن الجانب البوسني رئيس غرفة التجارة زدرافكو مارينكوفيتش بحضور نواب الرئيس فيكوسلاف فوكوفيتش وأحمد أغرليتش. (النهاية)
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