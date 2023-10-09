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وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية يلتقي رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك

10/9/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الإثنين رئيس ونواب رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك في العاصمة سراييفو.
وذكر مجلس الأمة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المطيري أكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ورفع مستوى حجم التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية من خلال تنشيط الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين.
وأضاف أن دولة الكويت تأمل من الجانب البوسني تذليل العقبات أمام تملك الكويتيين بصفة مباشرة للعقارات في البوسنة بدلا من إنشاء الشركات المسجلة المعمول به حاليا مبينا أن تعديل هذه التشريعات من شأنها زيادة حجم المستثمرين من الكويت وارتفاع أعداد السياح الذين يفضلون الاستملاك والاستقرار لمدد طويلة خارج البلاد خاصة مع تزايد عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.
من جانبه أكد النائب الدكتور عادل الدمخي حرص لجنة الصداقة الكويتية البوسنية على إيجاد تواصل فعال بين الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين وتذليل كافة العقبات أمامها مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار الكويتية تبحث دائما عن الفرص الحقيقية للاستثمار والمضمونة حول العالم حيث يقع على عاتق الجانب البوسني تسويق مشاريعه الكبرى بالشكل المأمول.
من جهته قال النائب الدكتور فلاح الهاجري إن العلاقة بين السياحة والاستثمار "طردية" وإن تذليل العقبات أمام تملك الكويتيين للعقارات والمزارع في البوسنة من شأنه خلق فرص استثمارية أمام القطاع الخاص الكويتي للدخول إلى السوق البوسنية.
بدوره أشاد سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع لزيادة أواصر التعاون بين الجانبين على كافة المستويات والصعد مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات مرضية.
بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة البوسني زدرافكو مارينكوفيتش عن الأمل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبلوغه مستويات أفضل.
وأضاف أن بلاده مهتمة في مجال صناعة الأخشاب والأثاث وإنتاج المواد الغذائية والتي تصدر غالبا إلى دول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده أمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
من جهته بين نائب رئيس الغرفة فيكوسلاف فوكوفيتش أن بلاده عضو في اتحاد دول غرب البلقان ولديها تجارة حرة بين هذه البلدان وهو ما يفتح المجال للجهات الكويتية للاستثمار ليس في البوسنة فحسب إنما "مع 20 مليون شخص مقيم في بلدان المنظمة".
وأضاف أن 70 في المئة من صادرات البوسنة تذهب إلى الاتحاد الأوروبي فيما 40 في المئة من الصناعة البوسنية في مجال الحديد والكهرباء والصناعات العسكرية.
بدوره أشار نائب رئيس الغرفة أحمد أغرليتش إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال الكويتيين في البوسنة لافتا إلى أن "لا يوجد سيارة في أوروبا إلا وبها قطعة مصنعة في البوسنة والهرسك حيث يوجد العديد من مصانع قطع غيار السيارات والكيبل وصناعة الحديد".
وشارك في اللقاء أعضاء وفد مجموعة الصداقة الكويتية النائب الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري والسكرتير ثالث في السفارة سارة الحسيني فيما ترأس اللقاء عن الجانب البوسني رئيس غرفة التجارة زدرافكو مارينكوفيتش بحضور نواب الرئيس فيكوسلاف فوكوفيتش وأحمد أغرليتش. (النهاية)

ع ع / ع ع ح



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