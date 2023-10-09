منتخب الكويت للدراجات المائية يحصد 10 ميداليات في بطولة العالم بأمريكا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- حصد منتخب الكويت للدراجات المائية ممثلا في النادي البحري الرياضي الكويتي عشر ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات) في بطولة العالم التي اختتمت أخيرا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتمكن المتسابق محمد بوربيع من الفوز بالمركز الأول في فئة كبار المحترفين (PRO Runabout Gp) وجاء المتسابق محمد الباز في المركز الثاني بالفئة نفسها.
وحل المتسابق عبد الرحمن العمر ثانيا في فئة (PRO AM Runabout SuperStock) وثالثا في فئة (PRO AM Runabout Limited ).
وحصل المتسابق سالم المطوع على المركزين الثاني في فئة (PRO AM ski) والثالث في فئتي (PRO AM ski stock) و(PRO AM ski modify) .
وحقق المتسابق يوسف الخلفان المركز الثالث في فئة (NOVICE Runabout stock ).
وقال النادي البحري الرياضي الكويتي في بيان صحفي اليوم الإثنين إن منافسات البطولة التي انطلقت في السادس من أكتوبر واختتمت أمس شهدت منافسات قوية في مختلف الفئات بين المشاركين من عدد من دول العالم. (النهاية)
م ي / ع ع ح
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