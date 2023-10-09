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منتخب الكويت للدراجات المائية يحصد 10 ميداليات في بطولة العالم بأمريكا

10/9/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- حصد منتخب الكويت للدراجات المائية ممثلا في النادي البحري الرياضي الكويتي عشر ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات) في بطولة العالم التي اختتمت أخيرا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتمكن المتسابق محمد بوربيع من الفوز بالمركز الأول في فئة كبار المحترفين (PRO Runabout Gp) وجاء المتسابق محمد الباز في المركز الثاني بالفئة نفسها.
وحل المتسابق عبد الرحمن العمر ثانيا في فئة (PRO AM Runabout SuperStock) ‏وثالثا في فئة (PRO AM Runabout Limited ).
وحصل المتسابق سالم المطوع على المركزين الثاني في فئة (‏PRO AM ski) والثالث في فئتي (PRO AM ski stock) و(PRO AM ski modify) .
وحقق المتسابق يوسف الخلفان المركز الثالث في فئة (‏NOVICE Runabout stock ).
وقال النادي البحري الرياضي الكويتي في بيان صحفي اليوم الإثنين إن منافسات البطولة التي انطلقت في السادس من أكتوبر واختتمت أمس شهدت منافسات قوية في مختلف الفئات بين المشاركين من عدد من دول العالم. (النهاية)

م ي / ع ع ح


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