رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي: التنسيق بين المحاكم الخليجية يعزز الأمن الخليجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 9 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار الدكتور عادل بورسلي اليوم الاثنين أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه الرياض.
وقال بورسلي إن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التقارب في الأنظمة والقوانين وهو ما تم تحقيقه فعلا مبينا أن اجتماعات رؤساء المحاكم تعمل على زيادة مستوى هذا التقارب.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحاكم الخليجية عبر تبادل الخبرات في المجال القضائي. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN09102023000071011013ID1107215774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.