Monday, 09 October 2023 11:08 GMT

رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي: التنسيق بين المحاكم الخليجية يعزز الأمن الخليجي

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 9 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار الدكتور عادل بورسلي اليوم الاثنين أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه الرياض.
وقال بورسلي إن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التقارب في الأنظمة والقوانين وهو ما تم تحقيقه فعلا مبينا أن اجتماعات رؤساء المحاكم تعمل على زيادة مستوى هذا التقارب.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحاكم الخليجية عبر تبادل الخبرات في المجال القضائي. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN09102023000071011013ID1107215774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث