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الاتحاد الأوروبي يعين مفوضا جديدا للعمل المناخي

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 10 (كونا) -- عين الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الهولندي ووبكي هوكسترا مفوضا أوروبيا جديدا للعمل المناخي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذا التعيين جاء في أعقاب استقالة الهولندي فرانس تيمرمانز من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية وذلك للفترة المتبقية من ولاية المفوضية التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2024.
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل. (النهاية)

ن خ / م م ج



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