الاتحاد الأوروبي يعين مفوضا جديدا للعمل المناخي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 10 (كونا) -- عين الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الهولندي ووبكي هوكسترا مفوضا أوروبيا جديدا للعمل المناخي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذا التعيين جاء في أعقاب استقالة الهولندي فرانس تيمرمانز من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية وذلك للفترة المتبقية من ولاية المفوضية التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2024.
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل. (النهاية)
ن خ / م م ج
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