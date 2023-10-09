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أمين (مجلس التعاون): يجب وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية الأبرياء

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين إنه ينبغي وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية أرواح الأبرياء المدنيين وعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقاء البديوي بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وأكد البديوي أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان على أهمية الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك لما يتضمنه من مواضيع ثنائية هامة ولما تمر به المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة.
وأشار إلى أن كلا الجانبين يؤمنان بتميز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في وقت يحرص فيه الجانبان على تعزيزها وتوثيقها من خلال تبادل الخبرات والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدة قضايا إقليمية ودولية ومن أبرزها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية كما تمت مناقشة موضوعات جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقده غدا. (النهاية)

ع س ط / م م ج




MENAFN09102023000071011013ID1107215772

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