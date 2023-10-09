أمين (مجلس التعاون): يجب وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية الأبرياء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين إنه ينبغي وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية أرواح الأبرياء المدنيين وعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقاء البديوي بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وأكد البديوي أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان على أهمية الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك لما يتضمنه من مواضيع ثنائية هامة ولما تمر به المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة.
وأشار إلى أن كلا الجانبين يؤمنان بتميز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في وقت يحرص فيه الجانبان على تعزيزها وتوثيقها من خلال تبادل الخبرات والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدة قضايا إقليمية ودولية ومن أبرزها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية كما تمت مناقشة موضوعات جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقده غدا. (النهاية)
ع س ط / م م ج
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