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الجزائر تعلن إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية بشأن تفعيل وساطتها بالنيجر

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الإثنين إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية التي كان من المقرر القيام بها في الأزمة التي تواجهها النيجر إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل وساطتها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن السلطات في النيجر أبلغت نهاية سبتمبر الماضي عبر رسالة رسمية الحكومة الجزائرية بقبولها وساطتها في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر.
وأوضح البيان أنه فور تلقي هذه الرسالة كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف بالتوجه إلى (نيامي) في أقرب وقت بهدف الشروع مع السلطات في النيجر بالمشاورات التحضيرية للوساطة الجزائرية.
وأشار إلى قيام وزير الخارجية الجزائري بإجراء اتصالات مع وزارة الخارجية في النيجر حول برنامج ومحتوى الزيارة بيد أن هذه الاتصالات لم تلق استجابة لما كان يأمل منها.
وأكد البيان أن "التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات في النيجر أثارت تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت بداية أكتوبر الجاري تلقيها عبر وزارة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري.
يذكر أن الرئاسة في النيجر أعلنت في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم الذي انتخب رئيسا للبلاد في 2021 وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
ويعتبر هذا البلد أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 إلى جانب العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة. (النهاية)

م ر / ر س




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