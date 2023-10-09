الجزائر تعلن إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية بشأن تفعيل وساطتها بالنيجر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الإثنين إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية التي كان من المقرر القيام بها في الأزمة التي تواجهها النيجر إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل وساطتها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن السلطات في النيجر أبلغت نهاية سبتمبر الماضي عبر رسالة رسمية الحكومة الجزائرية بقبولها وساطتها في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر.
وأوضح البيان أنه فور تلقي هذه الرسالة كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف بالتوجه إلى (نيامي) في أقرب وقت بهدف الشروع مع السلطات في النيجر بالمشاورات التحضيرية للوساطة الجزائرية.
وأشار إلى قيام وزير الخارجية الجزائري بإجراء اتصالات مع وزارة الخارجية في النيجر حول برنامج ومحتوى الزيارة بيد أن هذه الاتصالات لم تلق استجابة لما كان يأمل منها.
وأكد البيان أن "التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات في النيجر أثارت تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت بداية أكتوبر الجاري تلقيها عبر وزارة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري.
يذكر أن الرئاسة في النيجر أعلنت في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم الذي انتخب رئيسا للبلاد في 2021 وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
ويعتبر هذا البلد أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 إلى جانب العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة. (النهاية)
م ر / ر س
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