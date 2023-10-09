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أردوغان وعباس يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن الرئيس أردوغان قطع اجتماع الحكومة وأجرى اتصالا هاتفيا مع عباس.
وأضاف البيان أن "الرئيسين بحثنا التطورات الأخيرة المتعلقة بالأحداث بين إسرائيل وفلسطين والتوتر في المنطقة".
وبحسب البيان أكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الهدوء في المنطقة بأقرب وقت.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس الاول السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.
في المقابل يواصل جيش الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006. (النهاية)

ط ا / م م ج




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