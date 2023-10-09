أردوغان وعباس يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن الرئيس أردوغان قطع اجتماع الحكومة وأجرى اتصالا هاتفيا مع عباس.
وأضاف البيان أن "الرئيسين بحثنا التطورات الأخيرة المتعلقة بالأحداث بين إسرائيل وفلسطين والتوتر في المنطقة".
وبحسب البيان أكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الهدوء في المنطقة بأقرب وقت.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس الاول السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.
في المقابل يواصل جيش الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006. (النهاية)
ط ا / م م ج
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