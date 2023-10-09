الطيران المدني الفرنسي يطالب بتقليص عدد الرحلات من مطار (اورلي) بشكل احترازي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 10 (كونا) -- طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي اليوم الاثنين من شركات الطيران تقليص عدد الرحلات بشكل احترازي وذلك بسبب إشعار الإضراب الذي قدمه مراقبو الحركة الجوية ليوم الجمعة المقبل.
وقالت المديرية في بيان نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية انها طلبت من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها بنسبة 40 بالمئة في مطار (أورلي) ليوم الجمعة الموافق 13 اكتوبر الجاري وذلك بشكل احترازي بسبب الإضراب المهني الذي تنظمه نقابة مراقبي الحركة الجوية.
واكدت المديرية ان هذا التقليص سيؤثر ايضا على 20 بالمئة في مطارات (مرسيليا بروفانس) و15 بالمئة في (بوفيه) محذرة من أن نشاط مراكز الملاحة الجوية على الطريق وإدارة الطائرات التي تدور في الأجواء الفرنسية ستتأثر أيضا.
ودعت المديرية المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم يوم الجمعة والاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة تلك الرحلات.
وشهدت فرنسا منذ بداية العام الحالي مظاهرات واضرابات عديدة بدعوة من جميع النقابات العمالية احتجاجا على خطة الحكومة الجديدة على تعديل نظام التقاعد في حين أن الاضراب المتوقع الجمعة يأتي بعد "تزايد عدم المساواة في المديرية العامة للطيران المدني لاسيما فيما يتعلق بالرواتب" وفق ما قالت النقابات العمالية المشاركة في الاضراب. (النهاية)
م ع / ر ج
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