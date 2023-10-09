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الطيران المدني الفرنسي يطالب بتقليص عدد الرحلات من مطار (اورلي) بشكل احترازي

10/9/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 10 (كونا) -- طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي اليوم الاثنين من شركات الطيران تقليص عدد الرحلات بشكل احترازي وذلك بسبب إشعار الإضراب الذي قدمه مراقبو الحركة الجوية ليوم الجمعة المقبل.
وقالت المديرية في بيان نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية انها طلبت من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها بنسبة 40 بالمئة في مطار (أورلي) ليوم الجمعة الموافق 13 اكتوبر الجاري وذلك بشكل احترازي بسبب الإضراب المهني الذي تنظمه نقابة مراقبي الحركة الجوية.
واكدت المديرية ان هذا التقليص سيؤثر ايضا على 20 بالمئة في مطارات (مرسيليا بروفانس) و15 بالمئة في (بوفيه) محذرة من أن نشاط مراكز الملاحة الجوية على الطريق وإدارة الطائرات التي تدور في الأجواء الفرنسية ستتأثر أيضا.
ودعت المديرية المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم يوم الجمعة والاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة تلك الرحلات.
وشهدت فرنسا منذ بداية العام الحالي مظاهرات واضرابات عديدة بدعوة من جميع النقابات العمالية احتجاجا على خطة الحكومة الجديدة على تعديل نظام التقاعد في حين أن الاضراب المتوقع الجمعة يأتي بعد "تزايد عدم المساواة في المديرية العامة للطيران المدني لاسيما فيما يتعلق بالرواتب" وفق ما قالت النقابات العمالية المشاركة في الاضراب. (النهاية)

م ع / ر ج



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