ألمانيا تحذر من اتساع رقعة المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 9 - 10 (كونا) -- حذرت ألمانيا اليوم الإثنين من اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدت أنها ستجري مشاورات مع الحلفاء الدوليين والإقليميين من أجل الحيلولة دون امتداد الصراع إلى المنطقة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريح قبيل انعقاد اجتماع وزاري ألماني ـ فرنسي في مدينة (هامبورغ) في شمال ألمانيا إنه سيجري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم مشاورات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أجل بحث التطورات الأخيرة.
وأضاف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا متفقة على ضرورة عدم حدوث حريق واسع النطاق في المنطقة".
وأضاف أن الدول الأربع متفقة كذلك على ضرورة "تجنب أن يؤدي الوضع الراهن إلى تحفيز الإرهاب" الأمر الذي يتطلب وفق شولتس "إجراء مشاورات مع الشركاء الإقليميين في المنطقة". (النهاية)
ع ن ج / م م ج
MENAFN09102023000071011013ID1107215768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.