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ألمانيا تحذر من اتساع رقعة المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

10/9/2023 2:39:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 9 - 10 (كونا) -- حذرت ألمانيا اليوم الإثنين من اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدت أنها ستجري مشاورات مع الحلفاء الدوليين والإقليميين من أجل الحيلولة دون امتداد الصراع إلى المنطقة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريح قبيل انعقاد اجتماع وزاري ألماني ـ فرنسي في مدينة (هامبورغ) في شمال ألمانيا إنه سيجري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم مشاورات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أجل بحث التطورات الأخيرة.
وأضاف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا متفقة على ضرورة عدم حدوث حريق واسع النطاق في المنطقة".
وأضاف أن الدول الأربع متفقة كذلك على ضرورة "تجنب أن يؤدي الوضع الراهن إلى تحفيز الإرهاب" الأمر الذي يتطلب وفق شولتس "إجراء مشاورات مع الشركاء الإقليميين في المنطقة". (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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