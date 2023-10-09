العثور على 100 جثة جديدة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة

العثور على 100 جثة جديدة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة
التاريخ
10/9/2023 2:39:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - أعلنت منظمة "زاكا" العبرية مساء اليوم الاثنين عن العثور على 100 جثة إسرائيلية جديدة في مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين الذين اقتحموا المستوطنة صباح السبت الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس.
--(بترا)
أش/أز / ع ط
09/10/2023 21:12:48
MENAFN09102023000117011021ID1107215767
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