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العثور على 100 جثة جديدة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة

10/9/2023 2:39:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - أعلنت منظمة "زاكا" العبرية مساء اليوم الاثنين عن العثور على 100 جثة إسرائيلية جديدة في مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين الذين اقتحموا المستوطنة صباح السبت الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس.

--(بترا)


أش/أز / ع ط



09/10/2023 21:12:48

MENAFN09102023000117011021ID1107215767

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