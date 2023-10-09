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التزام عربي بجهود معالجة التغيّر المناخي

10/9/2023 2:39:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) -أصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم في الرياض على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023"، الذي تستضيفه السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
وأكد المجتمعون في بيانهم اليوم، تعاضدهم والتزامهم بمعالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد التزم الوزراء في بيانهم، بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وشدد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الـ 28 في الإمارات العربية المتحدة، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الـ 28 وعلى أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
09/10/2023 21:09:31

MENAFN09102023000117011021ID1107215766

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