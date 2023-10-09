التزام عربي بجهود معالجة التغيّر المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) -أصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم في الرياض على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023"، الذي تستضيفه السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
وأكد المجتمعون في بيانهم اليوم، تعاضدهم والتزامهم بمعالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد التزم الوزراء في بيانهم، بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وشدد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الـ 28 في الإمارات العربية المتحدة، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الـ 28 وعلى أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
09/10/2023 21:09:31
MENAFN09102023000117011021ID1107215766
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