الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف العنف بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم الاثنين، عن القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
ودعا فرانسيس، في مستهل كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، المعنية بالشؤون المالية إلى الوقف الفوري للعنف، حاثا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وطالب بأن ينخرط أصحاب المصلحة جميعا في مناقشات دبلوماسية لتهدئة الوضع وحماية المدنيين ورسم الطريق على مسار تحقيق حل الدولتين الذي يوفر السلام والتقدم والازدهار لكل الأطراف.
-- (بترا)
م د/ب ع / ع ط
09/10/2023 21:07:07
MENAFN09102023000117011021ID1107215765
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