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الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف العنف بالشرق الأوسط

10/9/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم الاثنين، عن القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
ودعا فرانسيس، في مستهل كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، المعنية بالشؤون المالية إلى الوقف الفوري للعنف، حاثا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وطالب بأن ينخرط أصحاب المصلحة جميعا في مناقشات دبلوماسية لتهدئة الوضع وحماية المدنيين ورسم الطريق على مسار تحقيق حل الدولتين الذي يوفر السلام والتقدم والازدهار لكل الأطراف.
-- (بترا)
م د/ب ع / ع ط
09/10/2023 21:07:07

MENAFN09102023000117011021ID1107215765

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