الاحتلال يقصف منزلين في غزة ورفح
التاريخ
10/9/2023 2:39:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي،مساء اليوم الاثنين، منزلين في مدينتي غزة ورفح .
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت، أحد المنازل في شارع طموس بمدينة غزة، كما قصفت منزلا اخر بمنطقة النجمة وسط رفح، وأدى الى تدميرهما بشكل كامل.
كما تجددت الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة.
--(بترا)
أش/أز / ع ط
09/10/2023 21:05:38
MENAFN09102023000117011021ID1107215764
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