Monday, 09 October 2023 11:07 GMT

الاحتلال يقصف منزلين في غزة ورفح

10/9/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي،مساء اليوم الاثنين، منزلين في مدينتي غزة ورفح .
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت، أحد المنازل في شارع طموس بمدينة غزة، كما قصفت منزلا اخر بمنطقة النجمة وسط رفح، وأدى الى تدميرهما بشكل كامل.
كما تجددت الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة.
--(بترا)
أش/أز / ع ط
09/10/2023 21:05:38

MENAFN09102023000117011021ID1107215764

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