وزير السياحة: القطاع السياحي يحتاج لأعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن القطاع السياحي والفندقي قطاع متطور وواعد ويحتاج إلى أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين والمدربين الذين لديهم دراية ومعرفة كاملة بالقطاع للعمل على سد هذه الحاجة.
وأكد خلال احتفال كلية عمون الجامعية التطبيقية، اليوم الاثنين، بتخريج 114 طالبا وطالبة في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، بكالوريوس إدارة أعمال الفعاليات، بكالوريوس الإدارة الفندقية /إدارة أعمال الفعاليات، وخريجي دبلوم إدارة الفنادق، وفنون طهي، أهمية العمل في القطاع السياحي في الأردن، ودور كلية عمون الجامعية التطبيقية في تطوير مهارات الطلبة ونجاحها في تدريبهم وتوظيفهم.
وأضاف، أن قطاع السياحة تأثر خلال الأعوام الماضية نتيجة جائحة كورونا، التي أثرت على كل القطاعات في العالم أجمع، لكنه الآن يتعافى ودليل ذلك التطور الذي شهده القطاع خلال العام الماضي والحالي، من حيث حجم العائدات على الاقتصاد الوطني، و أعداد السياح التي دخلت الى المملكة خلال هذا العام.
وأشار القيسي، إلى أن هدف وزارة السياحة هي عودة السائح الى الأردن اكثر من مرة، مبيناً أن الخدمات الفندقية هي من أهم الخدمات التي تُقدم للسائح في الأردن.
من جهتها، استعرضت عميدة الكلية الدكتورة ديمة استيتية، إنجازات الكلية، مبينة أن الكلية حصلت على عدة جوائز من أهمها جائزة الجودة العالمية في التعليم الفندقي من منظمة السياحة العالمية.
وأوضحت، أن الكلية خرجت 10278 طالبا وطالبة منذ البدايات، في مختلف البرامج الأكاديمية والتدريبية، حيث وصل عدد الخريجين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الأكاديمية الى 2332 طالبا وطالبة، ووصل عدد الخريجين من برامج الدورات التدريبية المتخصصة بالمجال الفندقي والسياحي، ودورات الدلالة السياحية الى 7946 متدربا.
وفي نهاية الحفل سلم وزير السياحة والآثار الشهادات والجوائز للخريجين والمتفوقين.
--(بترا)
ح خ/أز / ع ط
09/10/2023 21:02:42
MENAFN09102023000117011021ID1107215763
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