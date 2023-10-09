وزير السياحة: القطاع السياحي يحتاج لأعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن القطاع السياحي والفندقي قطاع متطور وواعد ويحتاج إلى أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين والمدربين الذين لديهم دراية ومعرفة كاملة بالقطاع للعمل على سد هذه الحاجة.

وأكد خلال احتفال كلية عمون الجامعية التطبيقية، اليوم الاثنين، بتخريج 114 طالبا وطالبة في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، بكالوريوس إدارة أعمال الفعاليات، بكالوريوس الإدارة الفندقية /إدارة أعمال الفعاليات، وخريجي دبلوم إدارة الفنادق، وفنون طهي، أهمية العمل في القطاع السياحي في الأردن، ودور كلية عمون الجامعية التطبيقية في تطوير مهارات الطلبة ونجاحها في تدريبهم وتوظيفهم.

وأضاف، أن قطاع السياحة تأثر خلال الأعوام الماضية نتيجة جائحة كورونا، التي أثرت على كل القطاعات في العالم أجمع، لكنه الآن يتعافى ودليل ذلك التطور الذي شهده القطاع خلال العام الماضي والحالي، من حيث حجم العائدات على الاقتصاد الوطني، و أعداد السياح التي دخلت الى المملكة خلال هذا العام.

وأشار القيسي، إلى أن هدف وزارة السياحة هي عودة السائح الى الأردن اكثر من مرة، مبيناً أن الخدمات الفندقية هي من أهم الخدمات التي تُقدم للسائح في الأردن.

من جهتها، استعرضت عميدة الكلية الدكتورة ديمة استيتية، إنجازات الكلية، مبينة أن الكلية حصلت على عدة جوائز من أهمها جائزة الجودة العالمية في التعليم الفندقي من منظمة السياحة العالمية.

وأوضحت، أن الكلية خرجت 10278 طالبا وطالبة منذ البدايات، في مختلف البرامج الأكاديمية والتدريبية، حيث وصل عدد الخريجين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الأكاديمية الى 2332 طالبا وطالبة، ووصل عدد الخريجين من برامج الدورات التدريبية المتخصصة بالمجال الفندقي والسياحي، ودورات الدلالة السياحية الى 7946 متدربا.

وفي نهاية الحفل سلم وزير السياحة والآثار الشهادات والجوائز للخريجين والمتفوقين.







--(بترا)





ح خ/أز / ع ط

09/10/2023 21:02:42