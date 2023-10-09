غوتيريش: أعمال العنف الأخيرة لم تأت من فراغ بل نتيجة احتلال دام 56 عاما

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن أعمال العنف الأخيرة في غزة، لم تأت من فراغ، فهي نتاج صراع طويل الأمد، مع احتلال دام 56 عاماً ولا توجد نهاية سياسية في الأفق.

وأكد غوتيريش في كلمة ألقاها أمام الصحفيين في الأمم المتحدة مساء اليوم الاثنين، أن "الوقت قد حان لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من إراقة الدماء والكراهية والاستقطاب" مشددا بالقول انه "يتعين على إسرائيل أن ترى احتياجاتها المشروعة للأمن تتحقق، مثلما يتعين على الفلسطينيين أن يمتلكوا رؤية واضحة لإنشاء دولتهم وتتحقق".

وأكد أن السلام التفاوضي الذي يلبي التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، جنباً إلى جنب مع أمنهم على حد سواء، والرؤية القائمة منذ فترة طويلة لحل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة: هو وحده القادر على تحقيق السلام على المدى الطويل.

وحث غوتيريش على تحقيق الاستقرار الدائم لشعب هذه الأرض ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وكشف عن اجتماع استثنائي عقده اليوم، لكبار قادة الأمم المتحدة لمناقشة التطورات غير المسبوقة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بعد معلومات عن سقوط صواريخ إسرائيلية على مرافق صحية داخل غزة وأبراج سكنية متعددة الطوابق ومسجد.

وأعرب غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 500 فلسطيني - بمن فيهم النساء والأطفال - في غزة وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، مشيرا الى أن هذه الأرقام تتزايد كل دقيقة مع استمرار العمليات الإسرائيلية.

وأشار في كلمته الى الهجوم على "إسرائيل" وإطلاق حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني آلاف "الصواريخ العشوائية" التي وصلت إلى وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس.

وقال غوتيريش انه "وبينما أقر بالشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، فإنني أذكر إسرائيل أيضا بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم بما يتفق تماما مع القانون الإنساني الدولي" مشددا على ضرورة "احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، ويجب ألا تكون البنية التحتية المدنية هدفاً على الإطلاق".

وأشار الى التقارير التي "تفيد بأن الصواريخ الإسرائيلية ضربت مرافق صحية داخل غزة، بالإضافة إلى أبراج سكنية متعددة الطوابق ومسجد، وتم استهداف مدرستين تابعتين للأونروا تأوي عائلات نازحة في غزة" حيث يعيش حوالي 137 ألف شخص في مرافق الأونروا .

وأعرب غوتيريش عن حزنه العميق إزاء إعلان إسرائيل اليوم أنها ستبدأ حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وان (الاحتلال) لن يسمح بدخول أي شيء إليه – لا كهرباء ولا طعام ولا وقود".

وقال إن "الوضع الإنساني في غزة مأساوياً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية الحالية وسوف يتدهور بشكل كبير، مؤكدا الحاجة الماسة إلى المعدات الطبية والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الإنسانية، إلى جانب إمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني".

وشدد غوتيريش على ضرورة تسهيل عمليات الإغاثة ودخول الإمدادات الأساسية إلى غزة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات للاستجابة لهذه الاحتياجات.

وحث جميع الأطراف المعنية على السماح للأمم المتحدة بالوصول لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين والعاجزين في قطاع غزة، مناشدا المجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري لهذا الجهد.

وكشف غوتيريش انه يعمل والمنسق الخاص للأمم المتحدة مع القادة في المنطقة لتعزيز الجهود لتجنب أي امتداد إلى الشرق الأوسط الأوسع.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

09/10/2023 20:53:52