الملك وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الخطيرة بغزة ومحيطها ويؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحثا خلاله الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.

وأكد جلالته ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.

--(بترا)

أز/ع ط

09/10/2023 21:00:48