الملك وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الخطيرة بغزة ومحيطها ويؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحثا خلاله الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.
وأكد جلالته ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.
--(بترا)
أز/ع ط
09/10/2023 21:00:48
MENAFN09102023000117011021ID1107215761
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