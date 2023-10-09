استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في شمالي الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) في المستشفى الأهلي، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالرأس، في بيت أمر.

--(بترا)

م. ف/أز/ ع ط

09/10/2023 20:48:48