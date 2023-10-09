استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في شمالي الخليل

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في شمالي الخليل
التاريخ
10/9/2023 2:38:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) في المستشفى الأهلي، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالرأس، في بيت أمر.
--(بترا)
م. ف/أز/ ع ط
09/10/2023 20:48:48
MENAFN09102023000117011021ID1107215760
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