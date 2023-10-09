الصفدي يواصل اتصالاته لوقف التصعيد الخطير في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 9 تشرين الأول (بترا) - تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المحادثات، التي يجريها عبر اتصالات هاتفية مع نظرائه، لوقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وتأكيد ضرورة إطلاق تحرك دولي يضمن وقف التدهور وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين الذين تؤكد كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية ضرورة حمايتهم وترفض وتدين استهدافهم، وإلى إعادة إحياء العملية السلمية سبيلاً وحيداً لحل الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن أمن وسلامة الجميع على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي أن استمرار التصعيد سيؤجج الصراع وسينتج انعكاسات كارثية على المنطقة برمتها.

وأجرى الصفدي اتصالات مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، كما شملت الاتصالات ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو. وشملت الاتصالات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

--(بترا )

ص خ / ع ط

09/10/2023 20:39:33