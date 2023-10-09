سرايا القدس تتبنى عملية جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت سرايا القدس في لبنان اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن العملية التي نُفّذت، بعد ظهر اليوم الاثنين، في الجنوب عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدّت إلى إصابة ضابط إسرائيلي كبير و7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابة خطيرة.

وأكد بيان لسريا القدس، إصابة نائب قائد اللواء الغربي الإسرائيلي في الاشتباك مع مجاهدي السرايا، عند الحدود اللبنانية إضافةً لـ 7 إصابات أخرى بينها إصابات حرجة.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة تسلل 4 مسلحين من لبنان، قرب قرية عرب العرامشة، عند الحدود اللبنانية، مضيفة أنّ جيش الاحتلال أغلق بعض الطرق في الجليل الغربي بعد محاولة التسلل من لبنان.

وفي ذات السياق، دعا الجيش اللبناني المواطنين اللبنانيين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة، وعدم التوجّه إلى المناطق الحدودية مع فلسطين، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

--(بترا)

ب أ/ب ع/ ع ط

09/10/2023 20:31:49