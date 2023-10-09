سرايا القدس تتبنى عملية جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت سرايا القدس في لبنان اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن العملية التي نُفّذت، بعد ظهر اليوم الاثنين، في الجنوب عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدّت إلى إصابة ضابط إسرائيلي كبير و7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابة خطيرة.
وأكد بيان لسريا القدس، إصابة نائب قائد اللواء الغربي الإسرائيلي في الاشتباك مع مجاهدي السرايا، عند الحدود اللبنانية إضافةً لـ 7 إصابات أخرى بينها إصابات حرجة.
بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة تسلل 4 مسلحين من لبنان، قرب قرية عرب العرامشة، عند الحدود اللبنانية، مضيفة أنّ جيش الاحتلال أغلق بعض الطرق في الجليل الغربي بعد محاولة التسلل من لبنان.
وفي ذات السياق، دعا الجيش اللبناني المواطنين اللبنانيين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة، وعدم التوجّه إلى المناطق الحدودية مع فلسطين، من أجل الحفاظ على سلامتهم.
--(بترا)
ب أ/ب ع/ ع ط
09/10/2023 20:31:49
MENAFN09102023000117011021ID1107215758
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