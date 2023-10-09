مجلس الأمن يناقش الحرب في أوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- ناقش مجلس الأمن، اليوم الاثنين، الوضع في أوكرانيا واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.
وأكدت ديكارلو، في احاطتها على إدانة الأمم المتحدة للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا، مشيرة الى الهجوم الذي تعرضت لها قرية هوروزا في إقليم خاركيف والذي أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل.
وأضافت ديكارلو الى ما وثقه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من مقتل 9806 مدنيين بمن فيهم 560 طفلا بسبب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن إصابة 17962، بمن فيهم 1196 طفلا، مشيرة إلى أن العدد على الأرجح أكبر من ذلك وسيستمر في الزيادة إذا استمرت الأنماط الحالية.
وأكدت ديكارلو، على أن الحل لإنهاء الحرب يكمن في التمسك بالالتزام الأساسي "عبر الأفعال لا الأقوال"، بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها.
وقالت "ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في محاولة وقف الانزلاق نحو مزيد من الدمار والمعاناة".
-- (بترا)
م د/ب ع / ع ط
09/10/2023 20:10:10
MENAFN09102023000117011021ID1107215757
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