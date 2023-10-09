مجلس الأمن يناقش الحرب في أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- ناقش مجلس الأمن، اليوم الاثنين، الوضع في أوكرانيا واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وأكدت ديكارلو، في احاطتها على إدانة الأمم المتحدة للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا، مشيرة الى الهجوم الذي تعرضت لها قرية هوروزا في إقليم خاركيف والذي أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل.

وأضافت ديكارلو الى ما وثقه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من مقتل 9806 مدنيين بمن فيهم 560 طفلا بسبب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن إصابة 17962، بمن فيهم 1196 طفلا، مشيرة إلى أن العدد على الأرجح أكبر من ذلك وسيستمر في الزيادة إذا استمرت الأنماط الحالية.

وأكدت ديكارلو، على أن الحل لإنهاء الحرب يكمن في التمسك بالالتزام الأساسي "عبر الأفعال لا الأقوال"، بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها.

وقالت "ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في محاولة وقف الانزلاق نحو مزيد من الدمار والمعاناة".

-- (بترا)

م د/ب ع / ع ط

09/10/2023 20:10:10