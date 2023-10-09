8 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل بخان يونس
التاريخ
10/9/2023 2:38:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إنه استشهد 8 مواطنين جلهم من الأطفال في قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
09/10/2023 20:04:39
MENAFN09102023000117011021ID1107215756
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