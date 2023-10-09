Monday, 09 October 2023 11:06 GMT

8 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل بخان يونس

10/9/2023 2:38:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه استشهد 8 مواطنين جلهم من الأطفال في قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

--(بترا)


ب ع/ع ط

09/10/2023 20:04:39

MENAFN09102023000117011021ID1107215756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث