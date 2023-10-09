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انطلاق الألعاب الرياضية الخامسة لمدارس الصم

10/9/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان9 تشرين الأول (بترا)- انطلقت الألعاب الرياضية الخامسة لمدارس الصم للطلاب والطالبات في ألعاب خماسي كرة القدم وكرة الطاولة والريشة الطائرة والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وأقيمت، أمس الأحد، بطولة خماسي كرة القدم طالبات، وفاز بالمركز الأول مديرية ماركا بعد فوزها على الرصيفة في المباراة النهائية بالركلات الترجيحية.
وفي بطولة الطلاب التي انطلقت، اليوم الاثنين، فازت مديرية الزرقاء الأولى بالمركز الأول بعد فوزها بالمباراة النهائية على مديرية السلط 4/ 0 .
وقام مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
وتستكمل يوم غد الثلاثاء البطولة بإقامة مباريات كرة الطاولة طلاب على صالة مدرسة القابسي الرصيفة، وتقام، الأربعاء، بطولة الطالبات بالمكان نفسه، فيما تختتم، الخميس، البطولة بإقامة بطولة الريشة الطائرة طلاب وطالبات في صالة مدرسة سكينة في جبل الحسين.
--(بترا)
ع س/م د/ع ط
09/10/2023 19:50:18

MENAFN09102023000117011021ID1107215755

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