انطلاق الألعاب الرياضية الخامسة لمدارس الصم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان9 تشرين الأول (بترا)- انطلقت الألعاب الرياضية الخامسة لمدارس الصم للطلاب والطالبات في ألعاب خماسي كرة القدم وكرة الطاولة والريشة الطائرة والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وأقيمت، أمس الأحد، بطولة خماسي كرة القدم طالبات، وفاز بالمركز الأول مديرية ماركا بعد فوزها على الرصيفة في المباراة النهائية بالركلات الترجيحية.
وفي بطولة الطلاب التي انطلقت، اليوم الاثنين، فازت مديرية الزرقاء الأولى بالمركز الأول بعد فوزها بالمباراة النهائية على مديرية السلط 4/ 0 .
وقام مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
وتستكمل يوم غد الثلاثاء البطولة بإقامة مباريات كرة الطاولة طلاب على صالة مدرسة القابسي الرصيفة، وتقام، الأربعاء، بطولة الطالبات بالمكان نفسه، فيما تختتم، الخميس، البطولة بإقامة بطولة الريشة الطائرة طلاب وطالبات في صالة مدرسة سكينة في جبل الحسين.
--(بترا)
ع س/م د/ع ط
09/10/2023 19:50:18
MENAFN09102023000117011021ID1107215755
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