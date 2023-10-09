استشهاد امرأتين وطفلة بقصف منزل شمال قطاع غزة

غزة 9 تشربن الأول (بترا)- استشهدت مواطنتان وطفلة وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة بئر النعجة بجباليا شمال قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية وصول شهيدتين وطفلة إلى مشفى الأندونيسي جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهما في منطقة بئر النعجة. --(بترا) ب ع/ع ط 09/10/2023 19:46:31

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.