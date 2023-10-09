استشهاد امرأتين وطفلة بقصف منزل شمال قطاع غزة

استشهاد امرأتين وطفلة بقصف منزل شمال قطاع غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشربن الأول (بترا)- استشهدت مواطنتان وطفلة وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة بئر النعجة بجباليا شمال قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية وصول شهيدتين وطفلة إلى مشفى الأندونيسي جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهما في منطقة بئر النعجة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
09/10/2023 19:46:31
MENAFN09102023000117011021ID1107215754
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