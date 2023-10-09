الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها

الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها
التاريخ
10/9/2023 2:38:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحثا خلاله آخر المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
ولفت جلالته إلى دور الأمم المتحدة في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
وجدد جلالة الملك التحذير من أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
09/10/2023 19:55:16
MENAFN09102023000117011021ID1107215753
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