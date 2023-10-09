الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحثا خلاله آخر المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ولفت جلالته إلى دور الأمم المتحدة في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

وجدد جلالة الملك التحذير من أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

09/10/2023 19:55:16