ورشة عن تمكين المرأة سياسيا في فقوع

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء فقوع 9 تشرين الأول (بترا)- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن تمكين المرأة سياسيا في قاعة جمعية المواطنة الخيرية في فقوع بمشاركة مجموعة من السيدات.

وتحدثت الناشطة أسماء السردية عن أهمية مشاركة المرأة وانخراطها في العمل العام، خاصة الأحزاب السياسية، مؤكدة على الوعى الكبير للمرأة الأردنية ونجاحاتها بمختلف المواقع.

واستعرضت الدكتورة ثروت المعاقبة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والأحزاب السياسية التي منحت مساحة واسعة لمشاركة المرأة والشباب، ضمن نسب ثابتة تتيح المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة.

واستعرضت الناشطة الدكتورة ماجدة الطراونة، تجربة الحزب الديمقراطي الاجتماعي والمرتكزات والأفكار السياسية والفكرية له، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي يعمل ضمن ثوابت الدستور الأردني، تحت شعار الحرية والتضامن والعدالة.

--(بترا)

ع ج/م د/ع ط

09/10/2023 19:41:13

