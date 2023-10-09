ورشة عن تمكين المرأة سياسيا في فقوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء فقوع 9 تشرين الأول (بترا)- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن تمكين المرأة سياسيا في قاعة جمعية المواطنة الخيرية في فقوع بمشاركة مجموعة من السيدات.
وتحدثت الناشطة أسماء السردية عن أهمية مشاركة المرأة وانخراطها في العمل العام، خاصة الأحزاب السياسية، مؤكدة على الوعى الكبير للمرأة الأردنية ونجاحاتها بمختلف المواقع.
واستعرضت الدكتورة ثروت المعاقبة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والأحزاب السياسية التي منحت مساحة واسعة لمشاركة المرأة والشباب، ضمن نسب ثابتة تتيح المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة.
واستعرضت الناشطة الدكتورة ماجدة الطراونة، تجربة الحزب الديمقراطي الاجتماعي والمرتكزات والأفكار السياسية والفكرية له، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي يعمل ضمن ثوابت الدستور الأردني، تحت شعار الحرية والتضامن والعدالة.
--(بترا)
ع ج/م د/ع ط
09/10/2023 19:41:13
MENAFN09102023000117011021ID1107215752
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