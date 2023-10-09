Monday, 09 October 2023 11:06 GMT

ورشة عن تمكين المرأة سياسيا في فقوع

10/9/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لواء فقوع 9 تشرين الأول (بترا)- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن تمكين المرأة سياسيا في قاعة جمعية المواطنة الخيرية في فقوع بمشاركة مجموعة من السيدات.
وتحدثت الناشطة أسماء السردية عن أهمية مشاركة المرأة وانخراطها في العمل العام، خاصة الأحزاب السياسية، مؤكدة على الوعى الكبير للمرأة الأردنية ونجاحاتها بمختلف المواقع.
واستعرضت الدكتورة ثروت المعاقبة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والأحزاب السياسية التي منحت مساحة واسعة لمشاركة المرأة والشباب، ضمن نسب ثابتة تتيح المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة.
واستعرضت الناشطة الدكتورة ماجدة الطراونة، تجربة الحزب الديمقراطي الاجتماعي والمرتكزات والأفكار السياسية والفكرية له، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي يعمل ضمن ثوابت الدستور الأردني، تحت شعار الحرية والتضامن والعدالة.
--(بترا)
ع ج/م د/ع ط
09/10/2023 19:41:13

MENAFN09102023000117011021ID1107215752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث