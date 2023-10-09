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محافظ المفرق يتفقد مدرسة الزنية الأساسية في بلعما

10/9/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 9 تشرين الأول (بترا)- تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا يرافقه مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق أيوب المشاقبة الواقع التعليمي في مدرسة الزنية الأساسية للبنين في قضاء بلعما.
وأكد النجادا أن هذه الزيارة التفقدية لمدرسة الزنية الأساسية المختلطة للبنين تأتي في إطار الزيارات التفقدية للدوائر الخدمية في المحافظة؛ للوقوف على مدى توفر الأجواء المثالية للعملية التعليمية، إضافة إلى التأكيد على سلامة مرافق المدرسة، وتقديم كل ما يلزم الطلبة من إمكانيات لضمان تفوقهم العلمي.
بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء قصبة المفرق أيوب الشديفات، إنه سيتم اعتماد نظام الفترتين في العملية التعليمية في مدرسة الزنية الأساسية المختلطة للبنين؛ بهدف توفير أجواء دراسية مثالية في الغرف الصفية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا استحداث مبنى لغرف صفية في المدرسة قريبا، لمعالجة الإشكاليات التي تعاني منها المدرسة، منذ فترة زمنية.
--(بترا)
ه ق/م د/ ع ط
09/10/2023 19:38:11

MENAFN09102023000117011021ID1107215751

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