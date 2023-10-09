محافظ المفرق يتفقد مدرسة الزنية الأساسية في بلعما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 9 تشرين الأول (بترا)- تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا يرافقه مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق أيوب المشاقبة الواقع التعليمي في مدرسة الزنية الأساسية للبنين في قضاء بلعما.
وأكد النجادا أن هذه الزيارة التفقدية لمدرسة الزنية الأساسية المختلطة للبنين تأتي في إطار الزيارات التفقدية للدوائر الخدمية في المحافظة؛ للوقوف على مدى توفر الأجواء المثالية للعملية التعليمية، إضافة إلى التأكيد على سلامة مرافق المدرسة، وتقديم كل ما يلزم الطلبة من إمكانيات لضمان تفوقهم العلمي.
بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء قصبة المفرق أيوب الشديفات، إنه سيتم اعتماد نظام الفترتين في العملية التعليمية في مدرسة الزنية الأساسية المختلطة للبنين؛ بهدف توفير أجواء دراسية مثالية في الغرف الصفية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا استحداث مبنى لغرف صفية في المدرسة قريبا، لمعالجة الإشكاليات التي تعاني منها المدرسة، منذ فترة زمنية.
--(بترا)
ه ق/م د/ ع ط
09/10/2023 19:38:11
MENAFN09102023000117011021ID1107215751
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