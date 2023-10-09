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مجلس الأمن يناقش الوضع في العراق غدا

10/9/2023 2:38:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء جلسة تحت عنوان "الوضع فيما يتعلق بالعراق" يطلع خلالها الأعضاء، على التقرير الـ 38 للأمين العام عن تنفيذ الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2107 الصادر في 2013 وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 2682 لعام 2023.
ويتعلق القرار 2682، بإعطاء البعثة الأممية في العراق، الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات المجتمع المدني.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
09/10/2023 19:37:04

MENAFN09102023000117011021ID1107215750

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