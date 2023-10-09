مجلس الأمن يناقش الوضع في العراق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء جلسة تحت عنوان "الوضع فيما يتعلق بالعراق" يطلع خلالها الأعضاء، على التقرير الـ 38 للأمين العام عن تنفيذ الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2107 الصادر في 2013 وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 2682 لعام 2023.
ويتعلق القرار 2682، بإعطاء البعثة الأممية في العراق، الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات المجتمع المدني.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
09/10/2023 19:37:04
MENAFN09102023000117011021ID1107215750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.