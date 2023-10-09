برنامج تمكين اقتصادي للشباب يختتم فعالياته في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 9 تشرين الأول (بترا)- اختُتم، اليوم الاثنين، برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"، الذي أقيم بالتعاون مع عائد وقفية الأسر المتعففة، وبتنفيذ من "دار أبو عبدالله"، في كلية الزراعة بجامعة مؤتة.
وتم خلال البرنامج الذي تم تدشينه، بداية شهر أيار الماضي، تمويل عدد من البيوت البلاستيكية التي تعمل بنظام الزراعة المائية خُصّصت للمستفيدات والمستفيدين من البرنامج بعد إلحاقهم ببرامج تدريبية نظرية وعملية وإكسابهم المهارات اللازمة، ما يسهم بشكل مباشر في توفير مصدر دخل ثابت لهم، ليستطيعوا الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم .
وقال مدير عام دار أبو عبدالله سامر بلقر،"سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم الذي يسهم بصورة مباشرة وفاعلة في تمكين أفراد الأسر الأكثر ضعفًا من خلال توفير فرص مدرة للدخل ومستدامة للمستفيدات والمستفيدين؛ لتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدا الحرص الدائم على عقد مثل هذه الشراكات الحيوية، بما يصب في منفعة الأسر الأكثر ضعفًا في المملكة".
بدوره، قال مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن الدكتور مصطفى العواد إن الهيئة تؤمن بأهمية التدخلات التنموية ودورها في تقليل تداعيات الفقر والبطالة على الأسر المحتاجة من خلال إقامة مشاريع تنموية متنوعة تساعد بتحسين حياتهم، مشيرا إلى أن التعاون مع دار أبو عبدالله في برنامج التمكين الاقتصادي مثمر، حيث أسهم بتوفير مصدر دخل مستدام لـ 8 مستفيدات ومستفيدين".
وقالت مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، هديل السبتي، إن الهيئة تعمل مع شركائها مثل دار أبو عبدالله ضمن التقاطعات الإنسانية التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.
--(بترا)
م ع/م د/ ع ط
09/10/2023 19:28:54
MENAFN09102023000117011021ID1107215749
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