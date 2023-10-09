برنامج تمكين اقتصادي للشباب يختتم فعالياته في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 9 تشرين الأول (بترا)- اختُتم، اليوم الاثنين، برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"، الذي أقيم بالتعاون مع عائد وقفية الأسر المتعففة، وبتنفيذ من "دار أبو عبدالله"، في كلية الزراعة بجامعة مؤتة.

وتم خلال البرنامج الذي تم تدشينه، بداية شهر أيار الماضي، تمويل عدد من البيوت البلاستيكية التي تعمل بنظام الزراعة المائية خُصّصت للمستفيدات والمستفيدين من البرنامج بعد إلحاقهم ببرامج تدريبية نظرية وعملية وإكسابهم المهارات اللازمة، ما يسهم بشكل مباشر في توفير مصدر دخل ثابت لهم، ليستطيعوا الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم .

وقال مدير عام دار أبو عبدالله سامر بلقر،"سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم الذي يسهم بصورة مباشرة وفاعلة في تمكين أفراد الأسر الأكثر ضعفًا من خلال توفير فرص مدرة للدخل ومستدامة للمستفيدات والمستفيدين؛ لتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدا الحرص الدائم على عقد مثل هذه الشراكات الحيوية، بما يصب في منفعة الأسر الأكثر ضعفًا في المملكة".

بدوره، قال مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن الدكتور مصطفى العواد إن الهيئة تؤمن بأهمية التدخلات التنموية ودورها في تقليل تداعيات الفقر والبطالة على الأسر المحتاجة من خلال إقامة مشاريع تنموية متنوعة تساعد بتحسين حياتهم، مشيرا إلى أن التعاون مع دار أبو عبدالله في برنامج التمكين الاقتصادي مثمر، حيث أسهم بتوفير مصدر دخل مستدام لـ 8 مستفيدات ومستفيدين".

وقالت مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، هديل السبتي، إن الهيئة تعمل مع شركائها مثل دار أبو عبدالله ضمن التقاطعات الإنسانية التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.

--(بترا)

م ع/م د/ ع ط

09/10/2023 19:28:54