مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو للتدخل لوقف مجازر الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)-أمجد الشوا-طالبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان،في بيان مشترك بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية، مؤكدين أن استهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل منظم وعلى هذا النحو يظهر تحللاً واضحاً من التزامات سلطات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض عليها احترام مبدأ التناسب والتمييز والضرورة الحربية، وهي بذلك ترتكب انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ما يستوجب على المجتمع الدولي المساءلة والمحاسبة.

واستنكروا بأشد العبارات أعمال القتل والتدمير للمنازل والمنشآت الخاصة والعامة، وتعمد استهداف المدنيين وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم، وترويع وترهيب السكان الآمنين، وتهجير عشرات الآلاف قسراً عن منازلهم، وحرمان المدنيين من الماء والكهرباء هي ممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي، وتشكل عقاباً جماعياً وجرائم حرب واضحة.

وأكدت المؤسسات الثلاث، أن المدنيين الفلسطينيين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد، هم من يدفعون من دمائهم ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستتصاعد في ظل الصمت الدولي، ما ينذر بنتائج إنسانية كارثية.

ودعت إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي، بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، كما أهابت بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية الإسرائيلية، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

09/10/2023 19:24:36