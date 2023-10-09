ندوة فكرية عن التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، ندوة فكرية بعنوان التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة في العصر الحديث وذلك في مقر المنتدى .
وقال أستاذ الشريعة الدكتور محمود السرطاوي إن الأمن الأسري هو الذي يبدأ من التربية الأسرية التي تحقق الطمأنينة وتنفي الخوف.
وأضاف أن الأمن الذي نريده هو أمن الأسرة الذي يحقق الأمن العام، وهو مقصد أساسي ورد في آيات كثيرة، لافتا إلى أن معنى الأسرة جاء من الانضباط والحفظ والتوازن بين الجسد والروح والعقل؛ "فالأسرة هي الدرع الحصين الذي يقوم على رباط مقدس يحصن الفرد والمجتمع لإيجاد نسل يبني المجتمع."
وتناولت الدكتورة بيان فخري، أثر الاتفاقيات الدولية على الأسرة من مختلف الجوانب، مبينة أن الأسرة اليوم تحتاج إلى عناية كبيرة نتيجة الانفتاح الثقافي وتعدد وسائل الاتصال وثورة الإنترنت والمحتوى الثقافي المتنوع، الأمر الذي يحتاج إلى تأهيل من نوع خاص لاستيعاب معطيات العصر والتحديات الجديدة.
وأشار الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري، إلى أن المنتدى لا يخرج عن السياق العام للمجتمع المسلم الذي نحرص فيه على تكامل البناء الثقافي والفكري له.
وقال النائب السابق الدكتور علي الحجاحجة، إن الأسرة العربية الإسلامية تتعرض اليوم لتحديات كبيرة تفرض على الجميع، إعادة الاعتبار، لبناء أسر مترابطة يحكم سلوكها، ونهجها قيمنا الأخلاقية، وموروثنا الأصيل، وديننا الحنيف العادل.
وفي نهاية الندوة، أجاب المحاضرون عن أسئلة الحضور ومداخلاتهم التي تناولت قضايا فكرية وثقافية متعلقة بمحاور الندوة.
--(بترا)
ج ب/م د/ ع ط
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09/10/2023 19:20:29
MENAFN09102023000117011021ID1107215747
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