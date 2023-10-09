ندوة فكرية عن التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، ندوة فكرية بعنوان التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة في العصر الحديث وذلك في مقر المنتدى .

وقال أستاذ الشريعة الدكتور محمود السرطاوي إن الأمن الأسري هو الذي يبدأ من التربية الأسرية التي تحقق الطمأنينة وتنفي الخوف.

وأضاف أن الأمن الذي نريده هو أمن الأسرة الذي يحقق الأمن العام، وهو مقصد أساسي ورد في آيات كثيرة، لافتا إلى أن معنى الأسرة جاء من الانضباط والحفظ والتوازن بين الجسد والروح والعقل؛ "فالأسرة هي الدرع الحصين الذي يقوم على رباط مقدس يحصن الفرد والمجتمع لإيجاد نسل يبني المجتمع."

وتناولت الدكتورة بيان فخري، أثر الاتفاقيات الدولية على الأسرة من مختلف الجوانب، مبينة أن الأسرة اليوم تحتاج إلى عناية كبيرة نتيجة الانفتاح الثقافي وتعدد وسائل الاتصال وثورة الإنترنت والمحتوى الثقافي المتنوع، الأمر الذي يحتاج إلى تأهيل من نوع خاص لاستيعاب معطيات العصر والتحديات الجديدة.

وأشار الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري، إلى أن المنتدى لا يخرج عن السياق العام للمجتمع المسلم الذي نحرص فيه على تكامل البناء الثقافي والفكري له.

وقال النائب السابق الدكتور علي الحجاحجة، إن الأسرة العربية الإسلامية تتعرض اليوم لتحديات كبيرة تفرض على الجميع، إعادة الاعتبار، لبناء أسر مترابطة يحكم سلوكها، ونهجها قيمنا الأخلاقية، وموروثنا الأصيل، وديننا الحنيف العادل.

وفي نهاية الندوة، أجاب المحاضرون عن أسئلة الحضور ومداخلاتهم التي تناولت قضايا فكرية وثقافية متعلقة بمحاور الندوة.

--(بترا)





ج ب/م د/ ع ط

























































































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09/10/2023 19:20:29