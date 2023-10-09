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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

10/9/2023 2:38:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في أيلول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الأول سعرا بلغ 779.3 دولار للطن، مقارنة بـ866.5 دولار معدل سعره في أيلول الماضي بنسبة انخفاض بلغت 10.1 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.8 دولار للطن، مقابل 940.4 دولار المسجل في أيلول الماضي بنسبة انخفاض بلغت 12.2 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 891.5 إلى 849 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4.8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 949.3 إلى 889.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.3 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 522.9 إلى 464 دولارا للطن بنسبة انخفاض 11.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الأول الحالي إلى 611.3 دولار للطن مقارنة بـ 557.5 دولار للطن معدل سعره في أيلول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي ليصبح 91.5 دولار للبرميل،مقارنة بـ 94 دولارا معدل سعره في أيلول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
09/10/2023 19:15:57

MENAFN09102023000117011021ID1107215746

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