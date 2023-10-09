الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في أيلول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الأول سعرا بلغ 779.3 دولار للطن، مقارنة بـ866.5 دولار معدل سعره في أيلول الماضي بنسبة انخفاض بلغت 10.1 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.8 دولار للطن، مقابل 940.4 دولار المسجل في أيلول الماضي بنسبة انخفاض بلغت 12.2 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 891.5 إلى 849 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4.8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 949.3 إلى 889.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.3 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 522.9 إلى 464 دولارا للطن بنسبة انخفاض 11.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الأول الحالي إلى 611.3 دولار للطن مقارنة بـ 557.5 دولار للطن معدل سعره في أيلول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي ليصبح 91.5 دولار للبرميل،مقارنة بـ 94 دولارا معدل سعره في أيلول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
09/10/2023 19:15:57
MENAFN09102023000117011021ID1107215746
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