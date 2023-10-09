الجمارك: 124شركة في برنامج القائمة الذهبية منذ انطلاقه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) - وصل مجموع الشركات التي أُدرجت في برنامج القائمة الذهبية 124شركة، منذ انطلاقة البرنامج في 2005.

وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية شركة كيبار الصناعية و الشركة المثالية للطباعة ضمن القائمة الذهبية بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني، وتقييم مدى التزام الشركتين بالتشريعات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وأنظمة التجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة، أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات، فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

وأشاد القضاة بجهود والتزام الشركات التي أدرجت ضمن هذا البرنامج ( القائمة الذهبية)، معرباً عن أمله في تقدم المزيد من الشركات لهذه القائمة؛ لما لها من فائدة كبيرة تعود على تلك الشركات.

يُذكر أن من المزايا والتسهيلات التي تُمنح للشركات المدرجة بعد تحقيقها كامل الشروط وتطبيقها لجميع معايير الالتزام المطلوبة لهذا البرنامج، يُسهم بالتوسع في منح المسرب الأخضر والإفراج السريع عن البضائع، لقاء الضمانات المالية المناسبة، والسرعة في إنجاز البيانات العائدة لتلك الشركات، مما يخفض الكلف ويُسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

(بترا)

رش/م د/ع ط

09/10/2023 19:04:09