ضبط 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- واصل العاملون في إدارة مكافحة المخدرات، جهودهم وحملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 7 قضايا نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات.
وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّه وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق جنوب العاصمة، فقد نفذت حملة أمنية مشتركة دوهمت خلالها أماكن الأشخاص المطلوبين من المروجين ومن وردت معلومات حول ممارستهم لنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على 9 أشخاص من المطلوبين والمروجين للمواد المخدرة، من بينهم شخص مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.
وفي العاصمة، كذلك وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص باستخدام عمارة مهجورة في منطقة جبل التاج خط 21، لبيع وتخزين المخدرات، إذ تمت مداهمة العمارة وأُلقىي القبض بداخلها على 6 أشخاص من مروجي المخدرات، وضُبطت بحوزتهم كميات من مادة الماريجوانا والحبوب المخدرة وقطع الحشيش المعدة للبيع .
وفي البادية الشمالية، جرى التعامل مع قضيتين في الأولى جرت ملاحقة أحد مهربي وتجار المخدرات، وبحقه 11 طلبا أمنيا بعد أن أطلق عيارات نارية باتجاه القوة وحاول الفرار بواسطة مركبته، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه وضبط بحوزته 4000 حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على شخص قام بتخزين 24 كف حشيش داخل منزل قيد الإنشاء بالإضافة إلى ضبط سلاح ناري في منزل شقيقه.
وفي محافظة عجلون، دوهم مكان وجود مروج مطلوب وخطر ومتوار عن الأنظار، إذ بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة فور مداهمته، إلا إنه تمت السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه دون إصابات تذكر، وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش، و 400 حبة مخدرة والسلاح الناري المستخدم.
وفي محافظة معان، جرت متابعة ثلاثة تجار للمخدرات بعد ورود معلومات حول قيامهم بنقل كمية من المواد المخدرة باتجاه محافظة الكرك من أجل بيعها، وتمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم أثناء ذلك، إذ حاولوا الفرار ومقاومة القوة وتم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة وسلاح ناري.
فيما ألقي القبض في آخر القضايا على مروج للمخدرات في محافظة المفرق بعد مداهمته وضبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.
وأُحيل المقبوض عليهم كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
09/10/2023 19:01:33
MENAFN09102023000117011021ID1107215744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.