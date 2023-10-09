الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني ومنشآت في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني ومنشآت في غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصف الاحتلال الإسرائيلي مباني ومقرات ومنشآت في غزة، اليوم الاثنين، أسفر عن تدمير مباني الجامعة الإسلامية، ومقر شركة الاتصالات الفلسطينية، وعمارة سكنية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي، تضرر إثر استهداف الاحتلال لمحيط المجمع.
وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات الإسرائيلية، دمرت أيضًا عددًا من المنشآت الحيوية في القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/ ع ط
09/10/2023 18:59:55
MENAFN09102023000117011021ID1107215743
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