Monday, 09 October 2023 11:05 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني ومنشآت في غزة

10/9/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصف الاحتلال الإسرائيلي مباني ومقرات ومنشآت في غزة، اليوم الاثنين، أسفر عن تدمير مباني الجامعة الإسلامية، ومقر شركة الاتصالات الفلسطينية، وعمارة سكنية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي، تضرر إثر استهداف الاحتلال لمحيط المجمع.
وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات الإسرائيلية، دمرت أيضًا عددًا من المنشآت الحيوية في القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/ ع ط
09/10/2023 18:59:55

MENAFN09102023000117011021ID1107215743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث