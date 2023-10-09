الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني ومنشآت في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصف الاحتلال الإسرائيلي مباني ومقرات ومنشآت في غزة، اليوم الاثنين، أسفر عن تدمير مباني الجامعة الإسلامية، ومقر شركة الاتصالات الفلسطينية، وعمارة سكنية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي، تضرر إثر استهداف الاحتلال لمحيط المجمع.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات الإسرائيلية، دمرت أيضًا عددًا من المنشآت الحيوية في القطاع.

--(بترا)

أ ش/م د/ ع ط

09/10/2023 18:59:55