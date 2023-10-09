الأمير مرعد يرعى تكريم شركات ومؤسسات وفرت فرص عمل لذوي الإعاقة الذهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) - برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كرمت جمعية سنا للأشخاص ذوي الإعاقة 77 شركة ومؤسسة قدمت الدعم في مجال تشغيل نحو 198 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية.

وخلال الفعالية، أعرب سمو الأمير عن شكره للشركات والمؤسسات التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة، معربا عن أمله أن تكون هذه الشركات والمؤسسات قدوة لشركات القطاع الخاص الأخرى في تشغيل هؤلاء الأشخاص.

وأكد سموه، أن توعية المجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقًا لقدراتهم ومؤهلاتهم لا تأتي فقط من خلال تفعيل النصوص القانونية المشمولة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل تتطلب أيضًا أن تتحمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، وإيجاد علاقة تشاركية وتكاملية بين مختلف المؤسسات بهدف تقديم الدعم الكامل لهؤلاء الأشخاص ودمجهم في سوق العمل.

وقالت مديرة مشروع سنا للتشغيل إن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يجري من خلال توفير مدرب خاص يرافق الشخص ذو التحديات الذهنية ليعمل على تدريبه وتمكينه وظيفيًا في مكان العمل، وبعد ذلك، يمكن للشخص من ذي التحديات الذهنية أن يعتمد على نفسه.

ويهدف مشروع سنا للتشغيل، الذي يحظى بدعم وتمويل من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا من الشريك السويدي للتنمية (أي ام)، إلى تعزيز وعي المجتمع بفوائد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في سوق العمل.

ويتضمن المشروع تقديم المشورة والتدريب وأفضل الممارسات لتطوير بيئات عمل مستدامة وثقافة منشآت مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الجهات المشغلة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ ع ط

09/10/2023 18:58:36