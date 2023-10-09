الأمير مرعد يرعى تكريم شركات ومؤسسات وفرت فرص عمل لذوي الإعاقة الذهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) - برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كرمت جمعية سنا للأشخاص ذوي الإعاقة 77 شركة ومؤسسة قدمت الدعم في مجال تشغيل نحو 198 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية.
وخلال الفعالية، أعرب سمو الأمير عن شكره للشركات والمؤسسات التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة، معربا عن أمله أن تكون هذه الشركات والمؤسسات قدوة لشركات القطاع الخاص الأخرى في تشغيل هؤلاء الأشخاص.
وأكد سموه، أن توعية المجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقًا لقدراتهم ومؤهلاتهم لا تأتي فقط من خلال تفعيل النصوص القانونية المشمولة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل تتطلب أيضًا أن تتحمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، وإيجاد علاقة تشاركية وتكاملية بين مختلف المؤسسات بهدف تقديم الدعم الكامل لهؤلاء الأشخاص ودمجهم في سوق العمل.
وقالت مديرة مشروع سنا للتشغيل إن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يجري من خلال توفير مدرب خاص يرافق الشخص ذو التحديات الذهنية ليعمل على تدريبه وتمكينه وظيفيًا في مكان العمل، وبعد ذلك، يمكن للشخص من ذي التحديات الذهنية أن يعتمد على نفسه.
ويهدف مشروع سنا للتشغيل، الذي يحظى بدعم وتمويل من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا من الشريك السويدي للتنمية (أي ام)، إلى تعزيز وعي المجتمع بفوائد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في سوق العمل.
ويتضمن المشروع تقديم المشورة والتدريب وأفضل الممارسات لتطوير بيئات عمل مستدامة وثقافة منشآت مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الجهات المشغلة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/ ع ط
09/10/2023 18:58:36
MENAFN09102023000117011021ID1107215742
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