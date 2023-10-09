الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تكثيف الهجمات في قطاع غزة، مشددًا على "أن الهدف الأساسي هو القضاء على جميع أهداف حماس".

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال جولة قام بها غالانت لغرفة التحكم التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين.

--(بترا)

م ف/م د/رق

09/10/2023 18:41:09

