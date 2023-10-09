شهيد و7 جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال وسط غزة

شهيد و7 جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال وسط غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشربن الأول (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق البريج وسط غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم البريج، ما اسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 معظمهم أطفال.
--(بترا)
أ ش/رق
09/10/2023 18:48:34
MENAFN09102023000117011021ID1107215740
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