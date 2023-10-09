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6 إصابات بسقوط صواريخ على مستوطنات في القدس

10/9/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أصيب 6 مستوطنين، بجروح مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بالقدس.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن عددا من الصواريخ سقطت على المستوطنات، نتج عنها إصابة 6 أشخاص وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة.
--(بترا)
م . ف/ ن ح
09/10/2023 18:27:27

MENAFN09102023000117011021ID1107215739

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