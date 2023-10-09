6 إصابات بسقوط صواريخ على مستوطنات في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أصيب 6 مستوطنين، بجروح مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بالقدس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن عددا من الصواريخ سقطت على المستوطنات، نتج عنها إصابة 6 أشخاص وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة.

--(بترا)

م . ف/ ن ح

09/10/2023 18:27:27