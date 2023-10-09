6 إصابات بسقوط صواريخ على مستوطنات في القدس

6 إصابات بسقوط صواريخ على مستوطنات في القدس
التاريخ
10/9/2023 2:38:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أصيب 6 مستوطنين، بجروح مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بالقدس.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن عددا من الصواريخ سقطت على المستوطنات، نتج عنها إصابة 6 أشخاص وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة.
--(بترا)
م . ف/ ن ح
09/10/2023 18:27:27
MENAFN09102023000117011021ID1107215739
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